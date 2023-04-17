"Актуальный репортаж": певец Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Российские звезды шоу-бизнеса стали активнее участвовать в предпринимательской деятельности. К производителям напитков решил присоединиться исполнитель Игорь Николаев, за ним будет числиться бренд "Выпьем за любовь". Известно, что рэпер Тимати открыл более 60 сетевых рестораны быстрого питания по всему миру, а певец Григорий Лепс – рюмочную.

На чем еще зарабатывают звезды российского шоу-бизнеса и сколько денег приносит эта деятельность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.