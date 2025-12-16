Форма поиска по сайту

16 декабря, 20:45

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 декабря

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 декабря

Верховный суд отказал Долиной в иске о признании сделок с квартирой недействительными

Верховный суд отправил дело о квартире Ларисы Долиной на новое рассмотрение

Верховный суд России оставил Лурье собственницей квартиры по делу Долиной

Продюсер Дворцов рассказал, сколько платят за выступления двойникам знаменитостей

Верховный суд рассмотрит дело об афере с квартирой Ларисы Долиной 16 декабря

Рэпер Xzibit продолжил свой гастрольный тур после посещения России

Блогер потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне

Рэпер Xzibit скорректировал график выступлений в США для концертов в России

Блогера Блиновскую этапировали в женскую колонию № 1 во Владимирской области

Сделку по квартире певицы Ларисы Долиной признали действительной. Верховный суд сохранил право собственности на жилье за покупателем. Вопрос о выселении народной артистки и ее семьи отправили на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

В среду и пятницу, 17 и 19 декабря, ЦОДД рекомендовал москвичам использовать метро вместо личного транспорта для поездок в центр. В столице могут быть локальные ограничения движения. В случае если отказаться от автомобиля нельзя, следует выбрать более позднее время, например после 20:00.

Самый современный состав серии "Москва-2026" вышел на зеленую линию столичного метро. Поезд сделан из российских комплектующих. В нем сохранили мощные кондиционеры, удобные переходы и освещение, которые были в предыдущей серии, при этом добавили новые детали, которые сделали поездки еще удобнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

