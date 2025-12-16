Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 декабря

Сделку по квартире певицы Ларисы Долиной признали действительной. Верховный суд сохранил право собственности на жилье за покупателем. Вопрос о выселении народной артистки и ее семьи отправили на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

В среду и пятницу, 17 и 19 декабря, ЦОДД рекомендовал москвичам использовать метро вместо личного транспорта для поездок в центр. В столице могут быть локальные ограничения движения. В случае если отказаться от автомобиля нельзя, следует выбрать более позднее время, например после 20:00.

Самый современный состав серии "Москва-2026" вышел на зеленую линию столичного метро. Поезд сделан из российских комплектующих. В нем сохранили мощные кондиционеры, удобные переходы и освещение, которые были в предыдущей серии, при этом добавили новые детали, которые сделали поездки еще удобнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

