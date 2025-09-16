Форма поиска по сайту

16 сентября, 18:30

Шоу-бизнес

Прокуратура Москвы утвердила обвинения в мошенничестве блогеру Андрею Сидоропуло

Прокуратура Москвы утвердила обвинения в мошенничестве блогеру Андрею Сидоропуло

Прокуратура Москвы утвердила обвинения блогеру Андрею Сидоропуло. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Сидоропуло вместе с сообщниками предлагал в интернете платный курс под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Участники организованной группы обещали своим клиентам гарантированный результат и быстрый доход, но ничего из этого не планировали осуществлять.

В итоге от их действий пострадали 40 человек, а сумма общего ущерба превысила 8 миллионов рублей. На полученные деньги Сидоропуло купил себе элитный спорткар. На данный момент блогер находится под стражей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

