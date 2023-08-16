Концерт группы The Killers сорвали в Грузии из-за национальности барабанщика

В Грузии сорвали концерт группы The Killers. Зрители освистали фронтмена Брэндона Флауэрса за то, что тот пригласил на сцену российского барабанщика. Сам артист пытался объяснить публике, что перед искусством все равны, но его в ответ засыпали нецензурной бранью, а часть зрителей в знак протеста покинула зал.

Позднее группа решила резко изменить свое мнение, заявив в соцсетях, что их слова могли быть неверно истолкованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.