В Сети начали обсуждать поездку экс-футболиста Дэвида Бекхэма с дочерью в Венецию

Бывшего футболиста Дэвида Бекхэма заметили на культурных каникулах в Венеции. Был он там не один и не с супругой Викторией.

Компанию известному футболисту составила его десятилетняя дочь Харпер. Вместе они отправились в театр. Но вместо такси отец с дочерью выбрали гондолу. Для выхода в свет младшая Бекхэм выбрала платье и кроссовки, а ее знаменитый отец появился в классическом костюме с галстуком.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

