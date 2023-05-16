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Шоу-бизнес

Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской

Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской

"Московский патруль": СК РФ предъявил обвинения мужу Блиновской

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской

Следственный комитет запросил избрать запрет определенных действий мужу Елены Блиновской

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Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов

Супругу Елены Блиновской Алексею запретили пользоваться интернетом и любыми другими видами связи. Такое решение вынес суд. Ранее ему было предъявлено обвинение. Следователи уверены, что он является соучастник преступлений жены.

Сама Елена в данный момент находится под домашним арестом, ей также запрещено пользоваться средствами связи. Кроме того, она уже начала выплачивать долг государству. Правда, как заявили в СК, из почти миллиарда рублей пока внесено 10 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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