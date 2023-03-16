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Происшествия

Следователи возбудили второе дело против блогеров Чекалиных

Следователи возбудили второе дело против блогеров Чекалиных

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Против блогера Валерии Чекалиной и ее мужа возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. Их подозревают в отмывании денег. Речь идет о сумме в 130 миллионов рублей.

По данным следователей, деньги они получили преступным путем. Ранее паре предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Суд арестовал активы блогера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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