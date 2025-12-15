15 декабря, 23:45Шоу-бизнес
Рэпер Xzibit продолжил свой гастрольный тур
Рэпер Xzibit, настоящее которого Элвин Джойнер, продолжил мировой гастрольный тур. Ранее он посетил Россию и скорректировал график выступлений в США.
Однако фанатов из Москвы и Санкт-Петербурга он удивлял, в том числе, гастрономическими привычками. Например, поклонники заметили музыканта в одном из отелей столицы с бургером и упаковкой российского препарата для похудения "Тирзетт" – в России он стоит значительно дешевле, чем в США.
