15 декабря, 18:15

Шоу-бизнес

Рэпер Xzibit скорректировал график выступлений в США для концертов в России

Рэпер Xzibit скорректировал график выступлений в США для концертов в России

Рэпер Xzibit, настоящее имя которого Элвин Джойнер, продолжает мировой гастрольный тур. Недавно он выступил в Москве и Санкт-Петербурге, для чего даже скорректировал график концертов в США. На сцене артист представил песни из нового альбома.

После концерта в столице поклонники заметили рэпера в одном из столичных отелей с бургером и упаковкой российского препарата для похудения "Тирзетт", который стоит значительно дешевле, чем в США. По мнению фанатов, музыкант таким образом решил нейтрализовать последствия ночного перекуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнес

