Переговоры Ксении Собчак и Сергея Чемезова провели в офисе госкорпорации "Ростех". Там телеведущая провела около 40 минут, а уехала на своем автомобиле.

Коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала TATLER Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве у главы "Ростеха". На данный момент они находятся в СИЗО по решению Тверского суда столицы.

По данным следствия, они вымогали 11 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.