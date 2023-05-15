Мужу Блиновской избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

Суд в Москве избрал супругу блогера Елены Блиновской меру пресечения в виде запрета определенных действий, ему запретили использовать Интернет и средства связи. Ранее ему предъявили обвинение. Следствие считает, что он является соучастником Блиновской, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Блиновская уже находится под домашним арестом, ей также запрещено пользоваться средствами связи. Помимо этого, она начала выплачивать долг по налогам.

Как заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, из 918 миллионов рублей долгов по налогам она погасила только 10 миллионов рублей.

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