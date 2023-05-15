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Новости

15 мая, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Суд назначил запрет определенных действий мужу Блиновской

Следственный комитет запросил избрать запрет определенных действий мужу Елены Блиновской

СК запросил избрать запрет определенных действий мужу Блиновской

СК потребовал избрать запрет действий для супруга блогера Блиновской

Новости часа: мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов

Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов

Муж Блиновской не признал вину в налоговых преступлениях

СК проведет новые проверки блогеров в случае поступления материалов из ФНС

Елена Блиновская погасила лишь 10 млн рублей в рамках уголовного дела

Суд в Москве избрал супругу блогера Елены Блиновской меру пресечения в виде запрета определенных действий, ему запретили использовать Интернет и средства связи. Ранее ему предъявили обвинение. Следствие считает, что он является соучастником Блиновской, об этом сообщили в пресс-службе СК.

В честь дня рождения Московского метро были выпущены тематические карты "Тройка" и билеты "Единый". Проездные можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов, но "Тройки" только в кассах станций БКЛ.

Рейсы из Москвы в Тбилиси будут выполняться ежедневно с 19 мая, об этом сообщили в авиакомпании "Азимут", которой грузинские власти ранее разрешили летать в страну. Также с 15 мая был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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