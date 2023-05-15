Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Суд в Москве избрал супругу блогера Елены Блиновской меру пресечения в виде запрета определенных действий, ему запретили использовать Интернет и средства связи. Ранее ему предъявили обвинение. Следствие считает, что он является соучастником Блиновской, об этом сообщили в пресс-службе СК.

В честь дня рождения Московского метро были выпущены тематические карты "Тройка" и билеты "Единый". Проездные можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов, но "Тройки" только в кассах станций БКЛ.

Рейсы из Москвы в Тбилиси будут выполняться ежедневно с 19 мая, об этом сообщили в авиакомпании "Азимут", которой грузинские власти ранее разрешили летать в страну. Также с 15 мая был отменен визовый режим для граждан Грузии.

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