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18:15

Шоу-бизнес

СК запросил избрать запрет определенных действий мужу Блиновской

СК запросил избрать запрет определенных действий мужу Блиновской

СК потребовал избрать запрет действий для супруга блогера Блиновской

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Следствие будет просить о запрете определенных действий для Алексея Блиновского. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили телеграм-каналы.

15 мая СК сообщил о том, что супругу блогера Елены Блиновской предъявили обвинения. Его считают пособником в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей. Также заявлена статья о легализации средств в особо крупном размере.

Ранее Блиновский проходил свидетелем. Его супруга находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться средствами связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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