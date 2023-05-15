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Новости часа: мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи предъявили обвинения мужу Елены Блиновской в пособничестве в неуплате налогов и отмыванию денег. Об этом сообщил Следственный комитет.
Российские туристы не обращались в ассоциацию "Турпомощь" из-за задержек рейсов из Антальи. Об этом рассказал Осауленко
Икону "Троица" Андрея Рублева вернули РПЦ. Ее на время выставят в Храме Христа Спасителя, заявила церковь.