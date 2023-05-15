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СК проведет новые проверки блогеров в случае поступления материалов из ФНС

СК проведет новые проверки блогеров в случае поступления материалов из ФНС

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СК России может провести новые проверки блогеров. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, если из налоговой поступит сигнал о неуплате, проверки начнутся сразу же. Процессуальные решения будут принимать уже после расследования, подчеркнул Александр Бастрыкин.

По состоянию на 15 мая, СК уже завел дела в отношении Александры Митрошиной, супругов Чекалиных и Елены Блиновской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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