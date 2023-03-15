Внук Пугачевой выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков продает трехэтажный особняк в Подмосковье. Подаренную бабушкой дачу он оценил в 225 миллионов рублей.

Как написано в объявлении, площадь дома – 800 "квадратов", есть собственный причал и 25 соток в прибрежной зоне. Внутри помещения находится спа с бассейном, кинотеатр, несколько спален и просторная лаундж-зона с панорамными окнами, баром и бильярдом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.