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Шоу-бизнес

Внук Пугачевой выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье

Внук Пугачевой выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье

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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков продает трехэтажный особняк в Подмосковье. Подаренную бабушкой дачу он оценил в 225 миллионов рублей.

Как написано в объявлении, площадь дома – 800 "квадратов", есть собственный причал и 25 соток в прибрежной зоне. Внутри помещения находится спа с бассейном, кинотеатр, несколько спален и просторная лаундж-зона с панорамными окнами, баром и бильярдом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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