Певец Ян Марти посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту

На улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Его посетил певец Ян Марти. Он заявил, что в пункте все организовано слаженно, без лишней суеты.

Пункт работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.