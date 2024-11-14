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14 ноября, 19:30

Шоу-бизнес

Певец Ян Марти посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту

Певец Ян Марти посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту

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На улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Его посетил певец Ян Марти. Он заявил, что в пункте все организовано слаженно, без лишней суеты.

Пункт работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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