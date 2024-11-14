Звезда сериала "Реальные пацаны" пытается решить вопрос с алиментами на старшую дочь

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов пытается решить вопрос с алиментами на свою старшую дочь, требуя, чтобы она проживала с ним и его новой супругой. Он утверждает, что регулярно переводил алименты и дополнительные средства на нужды дочери, но начал сталкиваться с манипуляциями со стороны экс-супруги .

По словам бывшей жены актера, Виктории Маркиной, Селиванов не проявляет интереса к дочери и не участвовал в ее жизни последние два года.

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