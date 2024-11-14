Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 14:26

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Реальные пацаны" пытается решить вопрос с алиментами на старшую дочь

Звезда сериала "Реальные пацаны" пытается решить вопрос с алиментами на старшую дочь

Блиновской придется продать свое имущество для погашения долга перед государством

Суд признал блогера Блиновскую банкротом

"Московский патруль": задолжавшая более миллиарда блогер Блиновская признана банкротом

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Уголовное дело Блиновской не будет прекращено из-за признания ее банкротом

Суд дал полгода Елене Блиновской для продажи имущества в счет долга

Имущество Блиновской будет продано для погашения долга перед государством

Блиновская должна выплатить долг перед государством в течение полугода

Адвокат Блиновской прокомментировал решение суда о банкротстве

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов пытается решить вопрос с алиментами на свою старшую дочь, требуя, чтобы она проживала с ним и его новой супругой. Он утверждает, что регулярно переводил алименты и дополнительные средства на нужды дочери, но начал сталкиваться с манипуляциями со стороны экс-супруги .

По словам бывшей жены актера, Виктории Маркиной, Селиванов не проявляет интереса к дочери и не участвовал в ее жизни последние два года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоРоман КарловАлина ГилеваАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика