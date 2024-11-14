14 ноября, 07:30Шоу-бизнес
Блиновской придется продать свое имущество для погашения долга перед государством
Блогера Елену Блиновскую признали банкротом по ее собственному заявлению. Суд постановил, что она должна продать свое имущество для погашения долга перед федеральной налоговой службой. Среди ее активов – элитный коттедж в поселке на Новой Риге, дорогие иномарки и драгоценности.
Финансовый управляющий будет заниматься продажей имущества, но процесс может занять длительное время из-за возможных споров о стоимости активов.
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