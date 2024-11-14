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Новости

14 ноября, 07:30

Шоу-бизнес

Блиновской придется продать свое имущество для погашения долга перед государством

Блиновской придется продать свое имущество для погашения долга перед государством

Суд признал блогера Блиновскую банкротом

"Московский патруль": задолжавшая более миллиарда блогер Блиновская признана банкротом

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Уголовное дело Блиновской не будет прекращено из-за признания ее банкротом

Суд дал полгода Елене Блиновской для продажи имущества в счет долга

Имущество Блиновской будет продано для погашения долга перед государством

Блиновская должна выплатить долг перед государством в течение полугода

Адвокат Блиновской прокомментировал решение суда о банкротстве

Суд признал банкротом блогера Елену Блиновскую

Блогера Елену Блиновскую признали банкротом по ее собственному заявлению. Суд постановил, что она должна продать свое имущество для погашения долга перед федеральной налоговой службой. Среди ее активов – элитный коттедж в поселке на Новой Риге, дорогие иномарки и драгоценности.

Финансовый управляющий будет заниматься продажей имущества, но процесс может занять длительное время из-за возможных споров о стоимости активов. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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