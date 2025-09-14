Адвокаты Блиновской рассказали, когда она сможет подать на УДО

Адвокаты блогера Елены Блиновской рассказали, что она пока не сможет подать на условно-досрочное освобождение, так как приговор еще не вступил в законную силу. Защита подала пять апелляционных жалоб, последнюю из них отклонили.

Защитники отметили, что пока приговор не вступит в силу, Блиновскую не переведут в колонию-поселение. Подать на УДО возможно будет не раньше Нового года – после определения места отбывания наказания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.