Судебное разбирательство по иску Долиной к Лурье пройдет 10 октября

Судебное разбирательство по иску народной артистки России Ларисы Долиной к новой хозяйке ее квратиры Полине Лурье о мошенничестве состоится 10 октября.

В середине августа Долина стала жертвой телефонных мошенников и продала недвижимость, переведя вырученные от сделки средства на якобы безопасный счет. Позже, осознав, что ее обманули, певица обратилась в полицию.

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