14 сентября, 10:30Шоу-бизнес
Судебное разбирательство по иску Долиной к Лурье пройдет 10 октября
Судебное разбирательство по иску народной артистки России Ларисы Долиной к новой хозяйке ее квратиры Полине Лурье о мошенничестве состоится 10 октября.
В середине августа Долина стала жертвой телефонных мошенников и продала недвижимость, переведя вырученные от сделки средства на якобы безопасный счет. Позже, осознав, что ее обманули, певица обратилась в полицию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.