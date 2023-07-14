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Новости

14 июля, 21:00

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

СК потребовал ужесточить блогерам Чекалиным меру пресечения

СК попросил Пресненский суд Москвы ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной

СК потребовал ужесточить блогерам Чекалиным меру пресечения

Новости часа: СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным

СК потребовал изменить блогерам Чекалиным меру пресечения на домашний арест

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Следствие попросило Пресненский суд Москвы ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной и ее мужу Артему. Известного блогера Лерчек вместе с супругом могут перевести под домашний арест. Девушка обвиняется в отмывании денег и неуплате более 300 миллионов рублей налогов.

В кадровом центре столичного Депздрава открылась новая образовательная программа для врачей общей практики. Об этом рассказал Сергей Собянин. Программа посвящена современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Обучение уже проходят более 2,5 тысячи московских врачей.

Авиабилеты в России могут снова подорожать. Цены на перелеты внутри страны вырастут на 15–20%, а на международные рейсы – до 40%. Такой прогноз дал совладелец аэропорта Внуково. Причина заключается в росте затрат на техническое обслуживание самолетов. В Минтрансе тем не менее уже заявили, что резкого скачка цен ждать все же не стоит.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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