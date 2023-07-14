14 июля, 17:15Шоу-бизнес
СК потребовал ужесточить блогерам Чекалиным меру пресечения
СК попросило суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной и ее мужу Артему. Популярного блогера Лерчек обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и отмывании денег.
Лерчек могут перевести под домашний арест. Ранее семье Чекалиных назначили меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий. Например, им нельзя было пользоваться интернетом. Однако, по данным следователей, обвиняемые обходили запреты и продолжали общаться со свидетелями.
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