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14 июля, 17:15

Шоу-бизнес

СК потребовал ужесточить блогерам Чекалиным меру пресечения

СК потребовал ужесточить блогерам Чекалиным меру пресечения

Новости часа: СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным

СК потребовал изменить блогерам Чекалиным меру пресечения на домашний арест

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СК попросило суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной и ее мужу Артему. Популярного блогера Лерчек обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и отмывании денег.

Лерчек могут перевести под домашний арест. Ранее семье Чекалиных назначили меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий. Например, им нельзя было пользоваться интернетом. Однако, по данным следователей, обвиняемые обходили запреты и продолжали общаться со свидетелями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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