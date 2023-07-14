14 июля, 16:30Общество
Новости часа: СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным и перевести их под домашний арест. Популярного блогера Лерчек обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и отмывании денег.
Желтый уровень опасности объявили в Москве и области в ночь на субботу, 15 июля, из-за тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Москвичи смогут подать заявление в суд через МФЦ. Об этом рассказал Мосгорсуд.