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14 июля, 16:30

Общество

Новости часа: СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным

Новости часа: СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным

СК потребовал изменить блогерам Чекалиным меру пресечения на домашний арест

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным и перевести их под домашний арест. Популярного блогера Лерчек обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и отмывании денег.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области в ночь на субботу, 15 июля, из-за тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Москвичи смогут подать заявление в суд через МФЦ. Об этом рассказал Мосгорсуд.

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