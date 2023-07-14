Новости часа: СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК просит суд ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным и перевести их под домашний арест. Популярного блогера Лерчек обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и отмывании денег.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области в ночь на субботу, 15 июля, из-за тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Москвичи смогут подать заявление в суд через МФЦ. Об этом рассказал Мосгорсуд.