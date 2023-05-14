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14 мая, 17:15

Шоу-бизнес

Елена Блиновская погасила лишь 10 млн рублей в рамках уголовного дела

Елена Блиновская погасила лишь 10 млн рублей в рамках уголовного дела

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Блогер Митрошина заявила, что погасила основной долг в 127 миллионов рублей

Елена Блиновская погасила лишь 10 миллионов рублей в рамках уголовного дела. Это сотая часть ее налоговой задолженности, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Всего блогер должна в казну более чем 900 миллионов рублей. При этом ее инфопродукты продолжают продаваться в Сети. Как сообщается в телеграм-каналах, только на новости о подорожании марафонов, Блиновская заработала 5 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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