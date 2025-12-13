Блогер Елена Блиновская попала в привилегированный отряд женской колонии № 1 во Владимирской области. Сообщается, что он получил такой статус из-за более легких условий труда по сравнению с другими подразделения исправительного учреждения.

Блогера задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, а затем из-за нарушений отправили в СИЗО, позднее суд признал ее банкротом. В итоге Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима. Ее обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств.

