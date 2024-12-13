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Шоу-бизнес

Телеведущую Ирену Понарошку обвинили в обмане после рекламы тура в Сочи

Телеведущую Ирену Понарошку обвинили в обмане после рекламы тура в Сочи

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Телеведущую Ирену Понарошку обвинили в обмане после рекламы женского кемпинга в сочинской Красной Поляне со своим сопровождением. Желающие отправиться в путешествие со звездой стали жертвами обмана после оплаты половины путевки, полная стоимость которой составляла 480 тысяч рублей.

Выяснилось, что сама Понарошку присутствовать на отдыхе не будет. Одна из пострадавших, Елена Ваностойз, рассказала, что она очень ждала встречи с телеведущей. Теперь женщина подала иск на организатора тура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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