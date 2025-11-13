Форма поиска по сайту

13 ноября, 18:15

Представитель семьи Кадышевых опроверг слухи о возможной болезни певицы

Представитель семьи Кадышевых опроверг слухи о возможной болезни певицы

Официальный представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович опроверг слухи о возможной болезни певицы. Сообщения о том, что артистка Надежда Кадышева отменяет концерты из-за плохого самочувствия стали появляться в СМИ.

По словам Шарковича, у Кадышевой со здоровьем все хорошо. Он отметил, что на данный момент она активно готовится к концертам, которые завершат 2025 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

