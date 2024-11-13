Имущество Блиновской будет продано для погашения долга перед государством

Блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Суд дал полгода на реализацию ее имущества. Его продадут, а деньги направят в счет долгов королевы марафонов.

Адвокат заявил, что, возможно, до конца года блогер расплатится по основному долгу. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов более чем на 900 миллионов рублей. Также ее считают виновной в отмывании денег.

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