13 ноября, 16:30Шоу-бизнес
Имущество Блиновской будет продано для погашения долга перед государством
Блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Суд дал полгода на реализацию ее имущества. Его продадут, а деньги направят в счет долгов королевы марафонов.
Адвокат заявил, что, возможно, до конца года блогер расплатится по основному долгу. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов более чем на 900 миллионов рублей. Также ее считают виновной в отмывании денег.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.