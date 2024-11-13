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Новости

13 ноября, 16:30

Шоу-бизнес

Имущество Блиновской будет продано для погашения долга перед государством

Имущество Блиновской будет продано для погашения долга перед государством

Блиновская должна выплатить долг перед государством в течение полугода

Адвокат Блиновской прокомментировал решение суда о банкротстве

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Блогера Елену Блиновскую признали банкротом. Суд дал полгода на реализацию ее имущества. Его продадут, а деньги направят в счет долгов королевы марафонов.

Адвокат заявил, что, возможно, до конца года блогер расплатится по основному долгу. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов более чем на 900 миллионов рублей. Также ее считают виновной в отмывании денег.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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