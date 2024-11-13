Прокуратура проверит законность получения военного билета блогером Михаилом Литвиным

Прокуратура начала проверку законности получения военного билета блогером Михаилом Литвиным. У него была временная регистрация в общежитии МГТУ имени Баумана, хотя он там не проживал и не учился, что исключает возможность посещения военной кафедры.

Несколько лет назад Литвин рассказал в интервью, что военный билет куплен. Теперь ему могут предъявить обвинения по трем уголовным статьям: уклонение от прохождения военной службы, подделка документов и дача взятки. Максимальное наказание по этим статьям составляет до 15 лет лишения свободы.

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