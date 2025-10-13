Страховая подала в суд на Инстасамку после пожара в съемной квартире на Тверском бульваре

Компания "Альфастрахование" подала в суд на певицу и блогера Инстасамку с требованием взыскать с нее 2,5 миллиона рублей. Эту сумму компания выплатила владельцу элитной квартиры на Тверском бульваре в Москве после пожара, произошедшего осенью прошлого года.

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправности камина. Если будет доказано, что певица неправильно им пользовалась, она может быть признана виновницей пожара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.