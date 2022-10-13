07:45Шоу-бизнес
Пугачеву заметили на концерте Земфиры в Израиле
Певица Алла Пугачева станцевала на концерте Земфиры в Израиле. Примадонну, которая притоптывала в такт музыке, очевидцы заметили на одной из зрительских площадок. В кадр попала и певица Рената Литивнова.
А на Кипре Земфире пришлось отвлечься от выступления, чтобы убрать со сцены украинский флаг, который туда положила одна из зрительниц. Несмотря на то, что эту символику у публики забирали еще на входе, одна из дам смогла пронести ее в зал.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также