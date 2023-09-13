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13 сентября, 07:15

Шоу-бизнес

Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Хайдарова

Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Хайдарова

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Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова. В прокуратуру с таким требованием обратилась певица Любовь Успенская. Она является одной из участниц коллективного иска против звездного врача.

Ранее Успенская поддержала певицу Славу, которая еще летом пожаловалась на некачественную пластику груди. Позже к ним присоединились еще несколько десятков женщин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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