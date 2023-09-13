Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Хайдарова

Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова. В прокуратуру с таким требованием обратилась певица Любовь Успенская. Она является одной из участниц коллективного иска против звездного врача.

Ранее Успенская поддержала певицу Славу, которая еще летом пожаловалась на некачественную пластику груди. Позже к ним присоединились еще несколько десятков женщин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.