В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения ежегодной премии "Эмми". Статуэтку в номинации "Лучший драматический сериал" получили "Наследники". Также сериал взял награду за лучший сценарий.

Лучшим актером в драматическом сериале стал кореец Ли Джон Джэ исполнитель главной роли в нашумевшей "Игре в кальмара". "Эмми" в номинации "Комедия" вручили сериалу "Тед Лассо". Это история о тренере, которого пригласили в Англию, чтобы возглавить маленький футбольный клуб. Лучшим мини-сериалом стал "Белый лотос".

"Эмми" за лучшую женскую драматическую роль завоевала Зендея. Это ее вторая награда. В прошлый раз она получила "Эмми" в 2020 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



