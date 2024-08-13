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13 августа, 16:30

Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников

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Народная артистка России певица Лариса Долина попалась на уловку мошенников. Она продала свою квартиру в центре столицы и перевела злоумышленникам 180 миллионов рублей. Площадь недвижимости насчитывает 236 "квадратов".

Преступники связались с артисткой весной и, представившись сотрудниками спецслужб, запугали. Они заявили, что квартиру пытаются продать мошенники. После этого певица вышла на сделку и перевела деньги на якобы безопасный счет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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