Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников

Народная артистка России певица Лариса Долина попалась на уловку мошенников. Она продала свою квартиру в центре столицы и перевела злоумышленникам 180 миллионов рублей. Площадь недвижимости насчитывает 236 "квадратов".

Преступники связались с артисткой весной и, представившись сотрудниками спецслужб, запугали. Они заявили, что квартиру пытаются продать мошенники. После этого певица вышла на сделку и перевела деньги на якобы безопасный счет.

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