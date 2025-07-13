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13 июля, 09:45

Шоу-бизнес

Видео с 10-месячной дочерью актрисы Задорожной вызвало споры в сети

Видео с 10-месячной дочерью актрисы Задорожной вызвало споры в сети

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В сети обсуждают видео, на котором актриса Анастасия Задорожная записала урок самоспасения для своей 10-месячной дочери. Инструктор бросает малышку в бассейн, где та захлебывается и пытается перевернуться на спину. Кадры вызвали волну возмущения у подписчиков, многие посчитали методику травмирующей.

Однако сама актриса на критику не отреагировала, она заявила, что ребенку полезно уметь спасаться, и посоветовала "советы оставить при себе". Курсы, по ее словам, популярны в США, где она сейчас и живет. Там, в условиях обилия бассейнов и водоемов, такие тренировки считаются действенным способом защиты от несчастных случаев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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