Историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани. Причина инцидента связана с тем, что мужчине не разрешили пронести на борт местный сувенир. Видео появились в Сети.

В соцсетях отметили, что причиной скандала стало льняное масло. Дело в том, что жидкости в емкостях более 100 миллилитров к перевозке на борт не принимаются, это правило многих авиакомпаний.

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