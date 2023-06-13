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13 июня, 19:30

Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани

Историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани

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Историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани. Причина инцидента связана с тем, что мужчине не разрешили пронести на борт местный сувенир. Видео появились в Сети.

В соцсетях отметили, что причиной скандала стало льняное масло. Дело в том, что жидкости в емкостях более 100 миллилитров к перевозке на борт не принимаются, это правило многих авиакомпаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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