Изображение Цоя снова появилось на стене памяти после того, как ее осквернили

Изображение Виктора Цоя вновь появилось на Арбате. Стена, которую в народе прозвали неофициальным мемориалом солиста группы "Кино", стала местом борьбы между фанатами.

Ранее поклонники Паши Техника закрасили Цоя надписью "Техник" с портретом рэпера. Общественность взбунтовалась и пришла восстанавливать художественную справедливость. На граффити фанатов героя отечественного андеграунда повесили портреты Виктора Цоя.

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