12 декабря, 13:30

Шоу-бизнес

Блогера Елену Блиновскую отправили в женскую колонию во Владимирской области

Блогера Елену Блиновскую отправили в женскую колонию во Владимирской области

Шоу "Импровизаторы" состоялось в Москве

Концерт шоу "Импровизаторы" без сценария и подготовки прошел в Москве

Концерт-шоу "Импровизаторы" прошел в Москве

"Московский патруль": пропавшая модель Тартанова нашлась в столичной больнице

Россияне массово атаковали соцсети Тома Холланда из-за Долиной

Генпрокуратуру попросили проверить звезд за рекламу мошеннических вилл на Бали

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

Мошенники в разговоре с Долиной сначала представились ее коллегой

Блогера Елену Блиновскую отправили в женскую колонию общего режима №1 во Владимирской области. В СМИ появилась информация, что отбывать наказание она будет в привилегированном отряде, который отличается более легкими условиями труда по сравнению с другими.

Однако в региональном управлении ФСИН это опровергли, подчеркнув, что всех осужденных содержат в строгом соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

