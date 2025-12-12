Блогера Елену Блиновскую отправили в женскую колонию во Владимирской области

Блогера Елену Блиновскую отправили в женскую колонию общего режима №1 во Владимирской области. В СМИ появилась информация, что отбывать наказание она будет в привилегированном отряде, который отличается более легкими условиями труда по сравнению с другими.

Однако в региональном управлении ФСИН это опровергли, подчеркнув, что всех осужденных содержат в строгом соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

