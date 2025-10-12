Форма поиска по сайту

12 октября, 00:15

Шоу-бизнес

В московском МТС Live Холл прошел концерт рэпера "Нигатива"

В московском МТС Live Холл состоялся концерт легенды русского рэпа – "Нигатива". Артист впервые выступил на современной концертной площадке, собравшей более 1 500 зрителей, и представил расширенную программу, включившую как известные хиты, так и треки из раннего творчества.

Особенностью вечера стало совместное выступление с молодыми исполнителями Катей Радушей и Стефаном Дерифортом, с которыми "Нигатив" впервые исполнил новые песни. Билеты на концерт были доступны на платформе Ticketland, где также можно приобрести билеты на предстоящие выступления артиста в других городах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваРумина Кенжалиева

