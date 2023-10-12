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12 октября, 07:30

Политика

Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась о ситуации на Ближнем Востоке

Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась о ситуации на Ближнем Востоке

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На Джиджи Хадид обрушился шквал критики в соцсетях. Супермодель, которая является дочерью известного палестинского застройщика и миллиардера Мохамеда Хадида, выложила пост, где высказалась о ситуации на Ближнем Востоке.

В тексте она выразила поддержку своему народу, подчеркнув, что в то же время чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями. В итоге она получила осуждение и со стороны палестинцев, и со стороны израильтян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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