Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась о ситуации на Ближнем Востоке

На Джиджи Хадид обрушился шквал критики в соцсетях. Супермодель, которая является дочерью известного палестинского застройщика и миллиардера Мохамеда Хадида, выложила пост, где высказалась о ситуации на Ближнем Востоке.

В тексте она выразила поддержку своему народу, подчеркнув, что в то же время чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями. В итоге она получила осуждение и со стороны палестинцев, и со стороны израильтян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.