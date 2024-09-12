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12 сентября, 21:15

Шоу-бизнес

Блогер Блиновская не прокомментировала сообщения о задержании своего мужа

Блогер Блиновская не прокомментировала сообщения о задержании своего мужа

Савеловский суд рассмотрит доказательства обвинения Блиновской в неуплате налогов

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Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, не стала комментировать информацию о задержании своего супруга Алексея в зоне спецоперации.

В Савеловском суде Москвы 12 сентября рассматривалось дело блогера. Блиновская шла по коридору в зал суда, сопровождаемая несколькими полицейскими. На многочисленные вопросы о своем муже она не ответила.

В свою очередь, адвокат блогера Наталья Сальникова назвала сообщения о задержании Блиновского фейком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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