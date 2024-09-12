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12 сентября, 17:30

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Савеловский суд рассмотрит доказательства обвинения Блиновской в неуплате налогов

Савеловский суд рассмотрит доказательства обвинения Блиновской в неуплате налогов

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В четверг, 12 сентября, в Савеловском суде идет заседание по делу блогера Елены Блиновской. Суд рассмотрит доказательства обвинения в легализации денег и неуплате налогов. Сначала в суде изучат письменные факты, затем допросят свидетелей, а после этого слово передадут защите и блогеру.

По данным следствия, Блиновская с помощью мужа не заплатила в казну 906 миллионов, из них было легализовано 716 миллионов. Кроме того, через двух подконтрольных юрлиц и без ведома их директоров проводились платежи для легализации денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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