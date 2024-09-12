СМИ сообщили о задержании бизнесмена Алексея Блиновского

Информационные агентства сообщают, что силовики задержали мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского, который находится в зоне СВО и не являлся к следователю по повестке. Дело против него недавно выделили в отдельное производство. Ему вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

Блиновский находится на спецоперации с апреля 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.