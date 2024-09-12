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12 сентября, 11:15

Шоу-бизнес

СМИ сообщили о задержании бизнесмена Алексея Блиновского

СМИ сообщили о задержании бизнесмена Алексея Блиновского

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Дело Елены Блиновской начали рассматривать в Савеловском суде

Информационные агентства сообщают, что силовики задержали мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского, который находится в зоне СВО и не являлся к следователю по повестке. Дело против него недавно выделили в отдельное производство. Ему вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

Блиновский находится на спецоперации с апреля 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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