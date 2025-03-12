Блиновскую могут отправить в колонию № 1 владимирского поселка Головино

Блогера Елену Блиновскую могут отправить отбывать наказание в исправительную колонию № 1 в поселке Головино Владимирской области. Об этом пишут телеграм-каналы со ссылками на свои источники в правоохранительных органах.

Обычно в эту колонию отправляют женщин, осужденных по экономическим статьям. Например, в 2015 году там сидела бывшая замминистра обороны Евгения Васильева. Известно, что в колонии есть швейное производство. Кроме того, там можно выучится на парикмахера.

Блиновская проведет в местах лишения свободы ближайшие три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.