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12 марта, 10:30

Шоу-бизнес

Блиновскую могут отправить в колонию № 1 владимирского поселка Головино

Блиновскую могут отправить в колонию № 1 владимирского поселка Головино

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Блогера Елену Блиновскую могут отправить отбывать наказание в исправительную колонию № 1 в поселке Головино Владимирской области. Об этом пишут телеграм-каналы со ссылками на свои источники в правоохранительных органах.

Обычно в эту колонию отправляют женщин, осужденных по экономическим статьям. Например, в 2015 году там сидела бывшая замминистра обороны Евгения Васильева. Известно, что в колонии есть швейное производство. Кроме того, там можно выучится на парикмахера.

Блиновская проведет в местах лишения свободы ближайшие три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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