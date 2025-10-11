Форма поиска по сайту

11 октября, 23:15

Шоу-бизнес

Концерт рэпера "Нигатива" состоялся на площадке МТС Live Холл

Концерт рэпера "Нигатива" состоялся на площадке МТС Live Холл

В Москве состоялся концерт рэпера "Нигатива"

Концерт рэпера "Нигатива" (настоящее имя – Владимир Афанасьев. – Прим. ред.) состоялся на столичной площадке МТС Live Холле.

Концертная площадка позволила разместить более 1 500 гостей максимально комфортно – люди ужинали за столиками в компании друзей и танцевали под любимые треки.

Артист представил расширенную программу, в которой прозвучали не только современные хиты, но и треки из эпохи "Триады" и его раннего творчества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

