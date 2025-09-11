11 сентября, 14:15Шоу-бизнес
Адвокаты блогера Блиновской рассказали, когда она сможет выйти по УДО
Блогер Еелена Блиновская сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение после Нового года, сообщили ее адвокаты. В настоящий момент сделать это невозможно, потому что приговор не вступил в законную силу.
Когда это произойдет, станет известно, где Блиновская будет отбывать наказание. Данная информация появится только после Нового года и позволит подать заявление на УДО.
