Адвокаты блогера Блиновской рассказали, когда она сможет выйти по УДО

Блогер Еелена Блиновская сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение после Нового года, сообщили ее адвокаты. В настоящий момент сделать это невозможно, потому что приговор не вступил в законную силу.

Когда это произойдет, станет известно, где Блиновская будет отбывать наказание. Данная информация появится только после Нового года и позволит подать заявление на УДО.

