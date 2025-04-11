Прощание с рэпером Пашей Техником прошло в Москве

11 апреля сотни людей пришли к храму Петра и Павла в Лефортове, чтобы проводить в последний путь рэпера Пашу Техника (настоящее имя – Павел Ивлев). За церемонией прощания зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Траурное мероприятие посетили родители музыканта, его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие.

О смерти Техника стало известно 4 апреля. Ему было 40 лет. С конца марта артист находился в одной из клиник Пхукета, где его ввели в искусственную кому. Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.