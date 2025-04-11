Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 17:15

События

Прощание с рэпером Пашей Техником прошло в Москве

Прощание с рэпером Пашей Техником прошло в Москве

Запуск ракеты New Shepard с женским звездным экипажем раскритиковали

"Специальный репортаж": звезды, которые развелись в 2024 году

"Интервью": Доминик Джокер – о том, как он разделил творческие обязанности с женой

В программе "Специальный репортаж" обсудят, какие знаменитости развелись в 2024 году

Кэти Перри спела в космосе и пообещала выпустить новую песню

Новости мира: Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

"Московский патруль": рэп-исполнитель Macan попался на тонировке

Стена Цоя на Арбате снова изменилась после конфликта фанатов

В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

11 апреля сотни людей пришли к храму Петра и Павла в Лефортове, чтобы проводить в последний путь рэпера Пашу Техника (настоящее имя – Павел Ивлев). За церемонией прощания зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Траурное мероприятие посетили родители музыканта, его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие.

О смерти Техника стало известно 4 апреля. Ему было 40 лет. С конца марта артист находился в одной из клиник Пхукета, где его ввели в искусственную кому. Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоМосква онлайн

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика