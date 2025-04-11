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11 апреля, 16:15

Шоу-бизнес

Прощание с рэпером Пашей Техником завершилось в Москве

Прощание с рэпером Пашей Техником завершилось в Москве

Храм в Лефортове не смог вместить всех желающих проститься с рэпером Пашей Техником

В Лефортове прощаются с рэпером Пашей Техником

Прощание с рэпером Пашей Техником проходит в Лефортове

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В Лефортове завершилось прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев). Желающих проводить артиста в последний путь было так много, что некоторые были вынуждены залезать на деревья и выходить на проезжую часть вблизи храма, где проходила церемония.

Среди пришедших проститься был рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев). Он заявил, что Техник был глубоко одиноким человеком и не планировал рано умирать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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