Прощание с рэпером Пашей Техником завершилось в Москве

В Лефортове завершилось прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев). Желающих проводить артиста в последний путь было так много, что некоторые были вынуждены залезать на деревья и выходить на проезжую часть вблизи храма, где проходила церемония.

Среди пришедших проститься был рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев). Он заявил, что Техник был глубоко одиноким человеком и не планировал рано умирать.

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