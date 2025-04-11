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11 апреля, 14:15

Шоу-бизнес

Храм в Лефортове не смог вместить всех желающих проститься с рэпером Пашей Техником

Храм в Лефортове не смог вместить всех желающих проститься с рэпером Пашей Техником

В Лефортове прощаются с рэпером Пашей Техником

Прощание с рэпером Пашей Техником проходит в Лефортове

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Число желающих проститься с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) превысило вместимость не только храма в Лефортове, но и тротуаров на прилегающей улице. Люди стоят в очереди от самой станции метро. Пешеходную зону огородили пластмассовыми блоками, но собравшиеся все равно выходят на проезжую часть.

Проститься с рэпером пришел его друг пианист Лука Сафронов. Он отметил, что музыкант был образованным, неординарным и интересным человеком и строил совместные планы с экс-супругой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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